Боевики на Донбассе с начала суток уже пять раз открывали огонь, в частности применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

С начала суток установленный 30 марта режим полного прекращения огня на период пасхальных праздников боевиками российско-оккупационных войск не придерживался в полной мере. По состоянию на 18:00 зафиксировано 5 обстрелов опорных пунктов сил АТО", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия соперник трижды вел огонь по украинским позициям в районе Водяного. Также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты дважды обстреляли защитников Павлополя.

"В результате вражеского огня ни один защитник Украины не пострадал", - добавили в штабе.

На луганском направлении, как сообщается, с начала суток сохраняется тишина.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО. Наши военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия перемирия", - отметили в штабе.

Напомним, боевики на Донбассе скрыто стягивают вооружение и технику.

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