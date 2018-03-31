Простых проверок, которые "лихорадочно начали проводить" в Украине после пожара в российском Кемерово – недостаточно, отметила нардеп от Блока Петра Порошенко Ольга Богомолец. Богомолец ссылается на опыт Израиля Фото: Ольга Богомолець / Facebook "Трагедия, подобная той, что произошла в Кемерово, а до этого – в детском лагере в Одесской области, – может повториться в Украине снова. Ведь именно безответственность власти, демагогия, популизм и коррупция между должностных лиц является главным фактором риска. Если же население и государственные службы еще и не подготовлены к подобным чрезвычайным ситуациям – тогда ужасные последствия неизбежны", – написала она.По словам нардепа, государству следует более жестким в вопросе обеспечения безопасности граждан."Простых проверок, которые лихорадочно начали проводить у нас после пожара в Кемерово – недостаточно, для меня, как для специалиста – это временная "показуха". Ведь для избежания подобных трагедий надо работать системно и комплексно", – считает Богомолец.Она сослалась на увиденное в Израиле, "когда 2500 незнакомых людей, имея четкие инструкции, работали как один сплоченный механизм".Нардеп отметила, что украинское правительство должно начать "системную и комплексную работу". https://www.facebook.com/olgabogomolets/posts/1653248881432200 Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин поручил профильным ведомствам провести масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других заведениях. Госслужба по ЧС намерена проверить более 38 тысяч мест массового скопления людей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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