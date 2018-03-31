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Украине необходимо возобновить учения по гражданской обороне – Богомолец
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31.03.2018 18:15
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Простых проверок, которые "лихорадочно начали проводить" в Украине
после пожара в российском Кемерово – недостаточно, отметила нардеп
от Блока Петра Порошенко Ольга Богомолец. Богомолец ссылается на
опыт Израиля Фото: Ольга Богомолець / Facebook "Трагедия, подобная
той, что произошла в Кемерово, а до этого – в детском лагере в
Одесской области, – может повториться в Украине снова. Ведь
именно безответственность власти, демагогия, популизм и коррупция
между должностных лиц является главным фактором риска. Если же
население и государственные службы еще и не подготовлены к подобным
чрезвычайным ситуациям – тогда ужасные последствия
неизбежны", – написала она.По словам нардепа, государству
следует более жестким в вопросе обеспечения безопасности
граждан."Простых проверок, которые лихорадочно начали проводить у
нас после пожара в Кемерово – недостаточно, для меня, как для
специалиста – это временная "показуха". Ведь для избежания
подобных трагедий надо работать системно и комплексно", –
считает Богомолец.Она сослалась на увиденное в Израиле, "когда 2500
незнакомых людей, имея четкие инструкции, работали как один
сплоченный механизм".Нардеп отметила, что украинское правительство
должно начать "системную и комплексную работу".
https://www.facebook.com/olgabogomolets/posts/1653248881432200
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ
сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64
человек.28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил,
что Кабмин поручил профильным ведомствам провести
масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах,
кинотеатрах и других заведениях. Госслужба по ЧС намерена
проверить более 38 тысяч мест массового скопления людей.
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