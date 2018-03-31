|«Страна бесконечной трагедии»: одиночный пикет смелой россиянки восхитил интернет (ФОТО)
|31.03.2018 18:23
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В сети появилось впечатляющее фото, на котором изображена россиянка с плакатом о крупных трагедиях, которые произошли в России за то время, пока у власти находился Владимир Путин.
Снимок опубликован в Twitter Мuд Роисси, информирует svodka.net.
«18 лет трагедий и лжи. К ответу гаранта Конституции», — также написано на плакате активистки.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
«Плакат маленький. Нужно полотнище размером в километр. И то мало будет. Впереди, как минимум — 6 лет», «два ТУ 154 забыли — ярославский Локомотив и Хор Александрова, тоже очень мутные катастрофы…», «Её уже закрыли по 282», «Все съели и это съедим. Безволие и по*уизм», «Террористы у власти. Весь мир это знает, а мы соучастники» — пишут в комментариях к фото.
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