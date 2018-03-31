В британском аэропорту "Лондон-Станстед" провели массовую эвакуацию, из-за пожара возле терминала.

Загорелся один из автобусов, передает со ссылкой на .

Чтобы не подвергать никого опасности, спасатели эвакуировали из аэропорта 15 тыс. пассажиров, ведь дым от пожара проник в здание. В "Лондон-Станстед" отменили все рейсы запланированы в пятницу к 12 часам ночи, однако уже на следующий день аэропорт полностью возобновил свою работу.

Автобус в котором возник пожар сгорел дотла. Причиной инцидента называют неисправный двигатель. Информации о пострадавших нет.

В лондонском аэропорту "Гатвик" во время буксировки самолета авиакомпании "Россия" на взлетную полосу, один из сотрудников попал под шасси. Мужчина получил тяжелое ранение нижней конечности

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