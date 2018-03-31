|Шесть кубиков и тату: Орландо Блум опубликовал полуобнаженное фото
|31.03.2018 18:37
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Известный английский киноактер Орландо Блум похвастался перед поклонниками своим идеально накачанным телом. Свою фотографию в полуобнаженном видео парень опубликовал на странице в социальной сети Instagram.
На фотографии можно рассмотреть рельефный пресс звезды с кубиками, а также тату в форме солнца. Снимок сделан в ванной комнате перед зеркалом, всматриваясь в свое отражение. По предположению местных СМИ, фотографировала парня его популярная возлюбленная Кэти Перри, в компании которой актер полетел в Японию, где у исполнительницы запланированы концерты в рамках мирового турне.
"Это фото сделано не просто для тщеславия. Я напоминаю себе о том, что в этом месяце пришел к этой форме", - говорится в подписи актера к снимку.
При этом подписчицы Блума стали нахваливать его фигуру и делать комплименты внешности.
"Я люблю тебя", "Милый", "Повезло Перри", "Красивый", - написали некоторые из фанаток Орландо.
Как сообщал svodka.net, во время концерта в Японии Кэти Перри призналась в любви прямо со сцены. Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе и официальным подтверждением этого факта можно считать и публичное признание в любви певицы во время концерта в Японии.
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