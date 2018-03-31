Сегодня похоронят выдающегося ученого Стивена Хокинга, известного своими исследованиями в астрофизике, в частности теории черных дыр.

Ранее сообщалось, что прах ученого будет похоронен в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина, передает со ссылкой на .

Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет, оставив миру большое количество важных научных открытий. Деятельности ученого не мешала даже его страшная болезнь. В возрасте 32 лет у него диагностировали заболевание мотонейронов, впоследствии ученый стал полностью прикован к инвалидной коляске. В 1985 он заболел пневмонией, которая дала серьезное осложнение. После необходимой операции ученый потерял голос.

Прямую трансляцию похоронного процесса можно увидеть на странице Daily Mail в Facebook.

Только действительно мужественный человек можг справиться с такими жизненными обстоятельствами и не опустить руки. Именно таким и был Стивен Хокинг, мир будет помнить его не одно поколение.

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