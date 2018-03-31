Великобритания рассматривает вопрос разрешения на посещение дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии в соответствии с законодательством и с учетом ее прав и пожеланий. Сергея и Юлию Скрипалей отравили в начале марта 2018 года Фото: EPA Спикер отметил, что правительство рассматривает заявки на консульское посещение Скрипаль согласно обязательствам страны по международному и внутреннему законодательству, а также с учетом прав и пожеланий самой пострадавшей.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им доступе к выздоравливающей Скрипаль.31 марта российское посольство заявило, что Юлию Скрипаль хочет навестить ее двоюродная сестра.Юлия Скрипаль является гражданкой России, а ее отцу предоставили политическое убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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