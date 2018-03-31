Туристический автобус, пассажирами которого были граждане России, попал в ДТП в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе Польши, передает со ссылкой на TVN24.

Автобус, перевозивший 33 человек, в том числе детей, утром в субботу столкнулся с легковым автомобилем, съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадали 11 человек, между них и водитель легковушки. Одного из пассажиров забрал в медучреждение вертолет.

Как отмечается, автобус с российскими туристами ехал из Праги.

Напомним, водитель в Калифорнии погиб в ДТП, переключив Tesla на автопилот.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира