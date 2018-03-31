Тверской суд Москвы арестовал совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.

Под стражей миллиардер будет находится до 30 мая, информирует svodka.net.

Магомедова подозревают в хищении 2,5 млрд руб. (около 1,2 млрд грн). Ему предъявлено обвинение по статьям 159 (мошенничество), 160 (растрата) и 210 (организация преступной группы) УК России.

Сам подозреваемый вину отрицает.

Уголовное дело, в котором фигурирует Магомедов, касается средств, выделенных на строительство к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона «Арена Балтика» в Калининграде.

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Следствие заявило, что миллиардер хотел покинуть пределы России. Два его сообщника объявлены в международный розыск.

Магомедов занимает 63 место в списке богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном Forbes. Его состояние оценивают в $1,4 млрд.

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