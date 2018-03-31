По данным следствия, совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов
хотел покинуть пределы России. Два его сообщника в деле о хищениях
объявлены в международный розыск. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Магомедов вину отрицает Фото: ЕРА Под стражей
миллиардер будет находиться до 30 мая.Магомедова подозревают в
хищении 2,5 млрд руб. (около 1,2 млрд грн). Ему предъявлено
обвинение по ст.ст. 159 (мошенничество), 160 (растрата) и 210
(организация преступной группы) Уголовного кодекса РФ.Сам
подозреваемый вину отрицает.Уголовное дело, в котором фигурирует
Магомедов, касается средств, выделенных на строительство к
чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона "Арена Балтика" в
Калининграде.Следствие заявило, что миллиардер хотел покинуть
пределы России. Два его сообщника объявлены в международный
розыск.Магомедов занимает 63 место в списке богатейших
бизнесменов России за 2017 год, составленном Forbes. Его
состояние оценивают в $1,4 млрд.
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