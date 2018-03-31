По данным следствия, совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов хотел покинуть пределы России. Два его сообщника в деле о хищениях объявлены в международный розыск. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Магомедов вину отрицает Фото: ЕРА Под стражей миллиардер будет находиться до 30 мая.Магомедова подозревают в хищении 2,5 млрд руб. (около 1,2 млрд грн). Ему предъявлено обвинение по ст.ст. 159 (мошенничество), 160 (растрата) и 210 (организация преступной группы) Уголовного кодекса РФ.Сам подозреваемый вину отрицает.Уголовное дело, в котором фигурирует Магомедов, касается средств, выделенных на строительство к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона "Арена Балтика" в Калининграде.Следствие заявило, что миллиардер хотел покинуть пределы России. Два его сообщника объявлены в международный розыск.Магомедов занимает 63 место в списке богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном Forbes. Его состояние оценивают в $1,4 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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