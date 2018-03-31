|В Украине во время футбольного матча на стадионе умер болельщик
|31.03.2018 19:03
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На стадионе «Украина» во время футбольного матча чемпионата Украины в Премьер-лиге между «Карпатами» и «Черноморцем» (3:1) умер болельщик львовской команды. 49-летний фанат пришел на игру со своим сыном.
У мужчины случился инсульт еще в первом тайме, после чего он потерял сознание. Медики, которые были на стадионе, сперва пытались оказать больному помощь на трибуне, а впоследствии в карете скорой помощи, информирует svodka.net.
Несмотря на все старания медиков, спасти несчастного им так и не удалось.
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