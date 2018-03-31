В полицию обратились двое жителей Сиверска Донецкой области и один гражданин РФ, которые в прошлом сотрудничали с террористами "ДНР", рассказали в полиции Донецкой области. Трое террористов сдались полиции Фото: EPA (архив) В полицию обратились 30-летний и 36-летний жители Сиверска Донецкой области, которые с автоматом проверяли автомобили и водителей на блокпосту боевиков.Также городе Часов Яр полиции сдался гражданин России, который в 2014 году участвовал в незаконных вооруженных формированиях в Бахмутском районе Донейкой области."С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город. После освобождения района украинскими войсками мужчина убежал и четыре года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины", – рассказали правоохранетели.В полиции отметили, что с начала 2018 года задержали 55 боевиков, а еще 10 заочно объявили о подозрении и объявили их в розыск.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.11 марта штаб антитеррористической операции сообщал, что время действия программы Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", с августа 2015 года, из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию вернулись 200 бывших членов незаконных вооруженных формирований. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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