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За неделю трое бывших боевиков "ДНР", среди которых гражданин РФ, добровольно сдались в полицию Донецкой области
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31.03.2018 19:03
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В полицию обратились двое жителей Сиверска Донецкой области и один
гражданин РФ, которые в прошлом сотрудничали с террористами "ДНР",
рассказали в полиции Донецкой области. Трое террористов сдались
полиции Фото: EPA (архив) В полицию обратились 30-летний и
36-летний жители Сиверска Донецкой области, которые с автоматом
проверяли автомобили и водителей на блокпосту боевиков.Также городе
Часов Яр полиции сдался гражданин России, который в 2014 году
участвовал в незаконных вооруженных формированиях в Бахмутском
районе Донейкой области."С оружием в руках наемник нес службу на
блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город. После
освобождения района украинскими войсками мужчина убежал и четыре
года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины", –
рассказали правоохранетели.В полиции отметили, что с начала 2018
года задержали 55 боевиков, а еще 10 заочно объявили о подозрении и
объявили их в розыск.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.11 марта
штаб антитеррористической операции сообщал, что время действия
программы Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", с августа
2015 года, из временно оккупированных территорий Донецкой и
Луганской областей на подконтрольную правительству территорию
вернулись 200 бывших членов незаконных вооруженных формирований.
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