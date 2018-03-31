В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8207 «О флаге национального достоинства», который регулирует использование наряду с государственными символами Украины красно-черного знамени УПА.

Соответствующий законопроект был подан в Раду десятью народными депутатами — представителями «Свободы», «Радикальной партии» и внефракционными, информирует svodka.net.

Законопроект предусматривает, что знамя национальной достоинства устанавливается: на зданиях государственных органов Украины, как центральных, так и местных, а также на зданиях органов местного самоуправления — в следующие дни: 22 января (День Независимости и Соборности Украины), 20 февраля (День Героев Небесной сотни), 14 марта (День украинского добровольца), 21 мая (День памяти жертв политических репрессий), 23 мая (День Героев), 28 июня (День Конституции Украины), 24 августа (День Независимости Украины), 14 октября (День создания Украинской повстанческой армии), 6 декабря (День Вооруженных Сил Украины).

Кроме того, местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней в которые устанавливается или поднимается флаг национальной достоинства.

Депутаты также предложили дополнить КоАП и УК статьями, касающимися обращения с флагом национального достоинства. За невыполнение требований относительно поднятия флага в праздничные дни ответственным чиновникам выписывается штраф в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумом доходов граждан – от 5100 до 8500 тысяч гривен. Публичное надругательство над флагом УПА влечет ответственность в виде «штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен), или арестом до 6 месяцев, или лишения свободы до трех лет».

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«В современной украинской историографии красно-черный флаг является символом несокрушимости украинского духа, верности военным традициям и присяге на верность народу Украины. Красный цвет означает кровь, пролитую в борьбе за свободу Украины, а черный цвет, землю, на которую была пролита эта кровь», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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