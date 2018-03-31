|
Орлуша: Трагедия в Кемерово показала отсутствие власти
|
31.03.2018 19:11
|
Представители власти не вышли к митингующим жителям Кемерово не в
том, что боятся, а потому, что им "просто нечего сказать", отметил
поэт Андрей Орлов (Орлуша). Орлуша: У них нет повестки для общения
Фото: a-orlusha.ru "Власть в России не выборная. Народ предпочитает
их другим из-за пропаганды. Выбора, как такового, нет. И трагедия в
Кемерово показала отсутствие власти. По привычке, Путин
(президент РФ Владимир Путин. – ) скрылся от публики
после резонансного происшествия", – сказал он.Поэт обратил
внимание, что к людям на митинге в Кемерово не вышли ни Путин,
ни губернатор Кемеровской области Аман Тулеев."Дело не в том,
что они боятся, им просто нечего сказать. У них нет повестки для
общения. Ясно, что нельзя реагировать на любой несчастный случай.
Это не всегда прерогатива президента. Но если он принял решение
лично реагировать, то должен посмотреть в глаза людям и сказать "я
с вами вместе", – считает Орлуша.Пожар в четырехэтажном
торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта.
Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в
детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных
ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По
словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27
марта в Кемерово побывал Путин. Он возложил цветы к стихийному
мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с
инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу
расследования пожара. Президент РФ призвал не
сомневаться в официальных данных о количестве
погибших.В тот же день на совещании губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев извинился перед Путиным за пожар. "Владимир
Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое.
Прошу прощения лично у вас за то, что случилось
на нашей территории", – сказал Тулеев.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира