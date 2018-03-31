Представители власти не вышли к митингующим жителям Кемерово не в том, что боятся, а потому, что им "просто нечего сказать", отметил поэт Андрей Орлов (Орлуша). Орлуша: У них нет повестки для общения Фото: a-orlusha.ru "Власть в России не выборная. Народ предпочитает их другим из-за пропаганды. Выбора, как такового, нет. И трагедия в Кемерово показала отсутствие власти. По привычке, Путин (президент РФ Владимир Путин. – ) скрылся от публики после резонансного происшествия", – сказал он.Поэт обратил внимание, что к людям на митинге в Кемерово не вышли ни Путин, ни губернатор Кемеровской области Аман Тулеев."Дело не в том, что они боятся, им просто нечего сказать. У них нет повестки для общения. Ясно, что нельзя реагировать на любой несчастный случай. Это не всегда прерогатива президента. Но если он принял решение лично реагировать, то должен посмотреть в глаза людям и сказать "я с вами вместе", – считает Орлуша.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара. Президент РФ призвал не сомневаться в официальных данных о количестве погибших.В тот же день на совещании губернатор Кемеровской области Аман Тулеев извинился перед Путиным за пожар. "Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", – сказал Тулеев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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