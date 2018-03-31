В России прокомментировали случай с проверкой самолета "Аэрофлота" в Лондоне.

пригрозила, что также обыскивать воздушные суда британо, об этом сообщили в Министерстве транспорта, передает со ссылкой на .

К таким мерам Россия удастся, если не получит объяснений от британских властей.

"В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия относительно нашего самолета как неправомерные, а также оставляет за собой аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что со временем координационный центр по авиабезопасности направит в Великобританию запитз требованием объяснить причины проверки самолета российской авиакомпании. Аналогичный требование уже направило посольство в Лондоне, однако ответа еще не получили.

Инцидент с российским самолетом произошел 30 марта. Тогда самом аэропорту Лондона "Хитроу" британская полиция без предупреждения зашла к российскому самолету "Аэрофлота", который прилетел из Москвы, для внутреннего осмотра судна.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира