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Новоспечена матуся Джамала показала неймовірну "вагітну" фотосесію (ФОТО)
31.03.2018 19:16
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Відома співачка, тренер "Голосу країни" та переможниця "Євробачення-2016" Джамала цього тижня вперше стала мамою, народивши сина.

Після цієї знакової події зірка вирішила поділитися з шанувальниками неймовірно ніжними кадрами з "вагітної" фотосесії.

"Ви мені тільки скажіть якщо я почну переборщувати з цим «мімімі», просто зараз я відчуваю себе таким хлібним, добрим м'якушем", - підписала щаслива матуся.

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