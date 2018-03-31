|Новоспечена матуся Джамала показала неймовірну "вагітну" фотосесію (ФОТО)
|31.03.2018 19:16
|
Відома співачка, тренер "Голосу країни" та переможниця "Євробачення-2016" Джамала цього тижня вперше стала мамою, народивши сина.
Після цієї знакової події зірка вирішила поділитися з шанувальниками неймовірно ніжними кадрами з "вагітної" фотосесії.
"Ви мені тільки скажіть якщо я почну переборщувати з цим «мімімі», просто зараз я відчуваю себе таким хлібним, добрим м'якушем", - підписала щаслива матуся.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями