Сотрудники правоохранительных органов провели беседу с Магомедовым, но причины следственных действий он назвать не смог. Магомедов задержан на 48 часов.

Партнер "Сумы" по одному из бизнесов рассказал, что в офисе группы прошли обыски, рассказал пресс-секретарь "Суммы", передает со ссылкой на .

Следственные действия могут быть связаны с делом о хищении более 752 млн руб. при строительстве в Калининграде стадиона "Арена Балтика" к чемпионату мира по футболу, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, обыски проходили не только в офисе "Сумы", но и дома в Магомедова и в квартирах его родственников и партнеров.

В 2014 г. дочерняя структура "Сумы" - "Глобалелектросервис" готовил площадку для строительства стадиона, получив в 2013 г. подряд на 752 млн руб. Компания отвечала в том числе за укрепление слабых грунтов в месте строительства стадиона. Для этого были использованы 1600000 кубометров песка, который, по версии следователей, не отвечал техническим требованиям. Однако в сентябре 2014 года министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и заместитель руководителя управления капитального строительства Калининградской области Сергей Трибунская приняли работы в "Глобалелектросервиса". Кушхов, Трибунская и топ-менеджер "Глобалелектросервиса" Хачим Эристов были арестованы в июле 2017 г. По информации из базы данных судов Москвы, все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в отдельно крупном размере).

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