С Северного (Московского) моста в Киеве спрыгнул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.

"Где-то в районе 16:00 мы получили сообщение, что спрыгнул человек с Московского (Северного - ред.) моста. Мужчина 1978 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

Спасатели прибыли на место происшествия, однако реанимировать мужчину не удалось. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, мужчину привалило железобетонными плитами в Кировоградской области.

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