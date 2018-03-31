Дональд Трамп заявил, что хочет собирать информацию из социальных сетей обо всех, кто хочет получить визу для въезда в , передает со ссылкой на .

Предложение содержит требование для большинства заявителей предоставить детали своих аккаунтов в Facebook и Twitter. Таким людям придется раскрыть информацию из социальных сетей за последние пять лет. Это нововведение коснется примерно 14,7 миллиона человек в год, сообщает bbc.com.

Информацию требовать для идентификации и проверки тех, кто хочет иммиграционную но не иммиграционную визы. Также спрашивать о телефонных номерах, электронные адреса и историю путешествий. Заявители должны сообщить, были ли когда-нибудь депортированы из страны или были их родственники вовлечены в террористической деятельности.

Это предложение не касается граждан тех стран, с которыми у действует безвизовый режим.

Ранее президент пообещал ввести "экстремальный контроль" для иностранцев, въезжающих в . По его словам, это связано с борьбой с терроризмом.

Дональд Трамп опубликовал фото со строительства стены на границе с Мексикой. Строительство стены было одним из пунктов предвыборной программы Трампа. Пытался с ее помощью прекратить наплыв нелегалов. Мексиканцы относительно легко перебираются через металлическое ограждение на границе.

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