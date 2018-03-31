Беларуси угрожает полное поглощение Россией, которая кредитует Минск, считает политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Вся эта гульба – за чужой счет Фото: Виталий Портников / Facebook Так он прокомментировал выделение Минску $200 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития."На самом деле это – российские деньги. И именно их занимает Лукашенко (президент Беларуси Александр Лукашенко. – ) вместо денег МВФ. Международный валютный фонд выдвигает Минске условия, которые условно можно сравнить с условиями, выдвигаемыми Киеву. МВФ настаивает хотя бы на оптимизации управления убыточными государственными предприятиями – для того, чтобы подготовить их к частичной приватизации. Также речь идет о повышении тарифов в жилищно-коммунальной сфере. Однако с этими условиями Лукашенко не соглашается. Он предпочитает хранить в своей стране маленький Советский Союз", – написал обозреватель.По его словам, "вся эта гульба – за чужой счет"."За счет Путина, которому выгодно содержать белорусов в своей сфере влияния и готовиться к поглощению соседнего государства. Однако, такой подход к содержанию "стабильности" в действительности загоняет белорусов и их экономику в тупик, из которого можно выбираться только путем радикальных экономических реформ. И чем больше Беларусь медлит с этими реформами, тем хуже для ее граждан", – считает Портников.Он отметил, что у Беларуси есть два варианта развития "в случае краха режима Лукашенко" – либо согласиться с полным поглощением Россией, либо "развиваться тем путем, который выбрали украинцы"."С мучительными реформами. С повышением тарифов. С выполнением условий международных финансовых организаций. С разочарованиями и кризисами – но и с правом жить собственной жизнью. И возможностью заработать собственные деньги и перестать быть иждивенцами", – написал обозреватель.По его мнению, другого пути у Минска нет."Или ты выбираешь непростой путь самостоятельного развития, или остаешься чужой колонией и продолжаешь зависеть от барских прихотей. Ведь Россия, в отличие от МВФ, не выставляет своим должникам никаких условий. Никаких, кроме покорности", – заявил Портников.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.Для получения следующего транша МВФ выдвигает экономические требования. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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