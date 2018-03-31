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Портников о Беларуси: Россия, в отличие от МВФ, не выставляет должникам никаких условий, кроме покорности
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31.03.2018 19:35
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Беларуси угрожает полное поглощение Россией, которая кредитует
Минск, считает политический обозреватель Виталий Портников.
Портников: Вся эта гульба – за чужой счет Фото: Виталий Портников /
Facebook Так он прокомментировал выделение Минску $200 млн от
Евразийского фонда стабилизации и развития."На самом деле
это – российские деньги. И именно их занимает Лукашенко
(президент Беларуси Александр Лукашенко. – ) вместо
денег МВФ. Международный валютный фонд выдвигает Минске условия,
которые условно можно сравнить с условиями, выдвигаемыми Киеву. МВФ
настаивает хотя бы на оптимизации управления убыточными
государственными предприятиями – для того, чтобы подготовить
их к частичной приватизации. Также речь идет о повышении тарифов в
жилищно-коммунальной сфере. Однако с этими условиями Лукашенко не
соглашается. Он предпочитает хранить в своей стране маленький
Советский Союз", – написал обозреватель.По его словам, "вся
эта гульба – за чужой счет"."За счет Путина, которому выгодно
содержать белорусов в своей сфере влияния и готовиться к поглощению
соседнего государства. Однако, такой подход к содержанию
"стабильности" в действительности загоняет белорусов и их экономику
в тупик, из которого можно выбираться только путем радикальных
экономических реформ. И чем больше Беларусь медлит с этими
реформами, тем хуже для ее граждан", – считает Портников.Он
отметил, что у Беларуси есть два варианта развития "в случае краха
режима Лукашенко" – либо согласиться с полным поглощением
Россией, либо "развиваться тем путем, который выбрали украинцы"."С
мучительными реформами. С повышением тарифов. С выполнением условий
международных финансовых организаций. С разочарованиями и
кризисами – но и с правом жить собственной жизнью. И
возможностью заработать собственные деньги и перестать быть
иждивенцами", – написал обозреватель.По его мнению, другого
пути у Минска нет."Или ты выбираешь непростой путь самостоятельного
развития, или остаешься чужой колонией и продолжаешь зависеть от
барских прихотей. Ведь Россия, в отличие от МВФ, не выставляет
своим должникам никаких условий. Никаких, кроме покорности", –
заявил Портников.Последний меморандум о сотрудничестве Украина
и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд
должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой
программы украинское правительство получило уже четыре транша
на общую сумму $8,7 млрд.Для получения следующего транша МВФ
выдвигает экономические требования.
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