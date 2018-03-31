В воскресенье, 1 апреля, на территории Украины ожидается теплые солнечные погодные условия, однако на некоторых территориях будут осадки. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентр.

В западных регионах Украины ожидается облачная погода с прояснениями, кое-где дождь и порывы ветра. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, а днем подымится до +8...+15 градусов.

В это же время в северных областях ночью осадков не будет, однако ночью ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1...+8 градусов, днем ожидается +12...+18 градусов.

В центре страны воздух прогреется до +2...+7 градусов ночью, а днем +12...+18 градусов. Днем возможен небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +10...+17 градусов.

В южных областях страны ожидают облачной погоды с прояснениями, ночью осадков не будет, однако днем кое-где пройдет дождь. Ночная температура составит +4...+9 градусов, а дневная - +13...+18 градусов по Цельсию.

Воскресенье в Крыму будет без осадков, ветер ожидается южный. Температура воздуха прогреется ночью до +4...+9 градусов, днем +15...+20 градусов.

Как сообщал svodka.net, синоптики рассказали, что в первый день апреля в ряде областей Украины ожидается дождь с грозой . Слабый дождь с грозой 1 апреля пройдет в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира