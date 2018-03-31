Сотрудники СИЗО в оккупированном Симферополе приносят домашнюю еду соседу по камере украинского активиста Владимира Балуха, который объявил голодовку, сообщили в Крымской правозащитной группе. 19 марта правозащитники сообщили, что Балух объявил бессрочную голодовку Фото: crimeahrg.org "Балуха перевели из одиночной камеры в другую, с более нормальными условиями, где он находится под постоянным видеонаблюдением. В камере у Владимира есть сосед, которому сотрудники СИЗО приносят домашнюю еду. Украинец расценивает это как форму издевательства и попытку заставить его выйти из голодовки", – говорится в сообщении.Правозащитники отметили, что до начала голодовки сотрудники СИЗО пытались отговорить его от этого шага.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Родственники фермера, известного своей проукраинской позицией, предполагали, что сотрудники спецслужбы подбросили боеприпасы.4 августа 2017 года крымский "суд" приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.Крымские правозащитники назвали дело сфабрикованным и подали две жалобы в Европейский суд по правам человека.2 октября "суд" отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом "суда". 24 октября арест активиста продлили до 16 января 2018 года. Однако 29 ноября "Верховный суд" Крыма отменил это решение.16 января Балуха взяли под стражу в зале Раздольненского районного "суда" оккупированного Крыма. Его приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта "Верховный суд" аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.19 марта правозащитники сообщили, что Балух объявил бессрочную голодовку, чтобы выразить протест против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.28 марта в комментарии "Крым.Реалии" жена Балуха Наталья заявила, что семья ничего не знает о его судьбе. В свидании с осужденным ей отказали потому, что они официально разведены, а пожилая мать Балуха не может приехать к сыну по состоянию здоровья. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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