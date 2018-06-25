Константинопольский патриархат смотрит на бывшего митрополита УПЦ Филарета, который сейчас возглавляет Киевский патриархат, как на человека, который совершил церковный раскол. Об этом по итогам визита в Стамбул и беседы с патриархом Варфоломеем сообщил на своем YouTube-канале Управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Владыка отметил, что нужно терпеливо и взвешенно созидать возможности для исцеления украинского раскола:

"Это следует делать так тактично, чтобы мы, решая вопрос раскола, не создали новые разделения. Или даже загнали какую-то часть верующих в катакомбы. Мы также сказали Константинопольскому патриарху, что если в Украине будет существовать параллельная каноническая структура, то не только в ближайшем будущем, а и вообще нужно будет забыть о Единой поместной православной церкви в Украине".

Помимо этого, митрополит Антоний акцентировал внимание на том, что лейтмотивом бесед делегации УПЦ с представителями Фанара стало фактор ответственности:

"Ответственности и Константинопольского патриарха, который возглавляет Церковь, от которой Киев получил крещение. Ответственности нас, которые служат в Украине. И это решение (украинского раскола) должным быть общим решением всех Поместных Православных Церквей".

Управделами УПЦ анонсировал участие представителей Константинопольской патриархии в праздничных торжествах, посвященных Почаевской иконе Божьей Матери и Дню крещения Руси, а также грядущую активизацию контактов с Константинополем.

"Мы будем в дальнейшем чаще встречаться с тем, чтобы подавать объективную информацию о жизни Украинской Православной Церкви", - подчеркнул митрополит Антоний.

Напомним, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, 23 июня 2018 года постоянные члены Священного Синода Украинской Православной Церкви: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор и Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретились с Патриархом Константинопольским Варфоломеем в его резиденции в Стамбуле. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во встрече также приняли участие заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и депутат Верховной Рады Украины В. В. Новинский.

Со стороны Константинопольского патриархата во время встречи присутствовали митрополит Пергамский Иоанн, митрополит Гальский Эммануил, митрополит Смирнский Варфоломей, Великий архимандрит и архивариус Великой Христовой Церкви Вселенского Патриархата Виссарион (Комзиас), а также Великий синкел архимандрит Амвросий (Хорозидис).

Члены Священного Синода прибыли в Константинополь с целью получения достоверной информации от Патриарха Варфоломея относительно инициатив возможного предоставления Томоса об автокефалии, а также с целью донесения позиции Украинской Православной Церкви по этому вопросу. Владыки также рассказали Патриарху о текущей ситуации в церковной жизни Украины.

От имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия украинские владыки передали приглашение Патриарху Варфоломею прислать своего представителя в Киев на празднование 1030-летия крещения Киевской Руси, где уже традиционно будут принимать участие представители всех Поместных Православных Церквей.

Общение прошло в открытой, откровенной, конструктивной и братской атмосфере. Во время пребывания на Фанаре украинская церковная делегация также посетила Патриарший собор св. Георгия Победоносца.

После завершения встречи ее участники дали комментарии для украинских СМИ.

Митрополит Галльский Эммануил отметил:

"Сегодня под руководством Святейшего патриарха Константинопольского Варфоломея у нас была веселье встретиться, сотрудничать и говорить с делегацией Украинской Православной Церкви у нас в Патриархии на Фанаре. Это была очень полезная и конструктивная беседа, во время которой мы обменялись мыслями по поводу украинского церковного вопроса, о котором все так переживают. Вселенский патриархат никогда не переставал и продолжает интересоваться вопросом решения церковной проблемы, которая существует в Украине, для установления мира, примирения и сотрудничества всех групп в государстве на её благо. Мы убеждены, что все вместе можем сотрудничать и внести общий вклад на благо Украины и решения данного вопроса. И сегодняшняя беседа была благословенным моментом для нас, и мы верим, что в этом общении и постоянном диалоге мы достигнем общей цели на благо всей Православной Церкви".

Также публикуем комментарий для СМИ митрополита Бориспольского и Броварского Антонияполностью:

"Целью встречи было донести объективную информацию относительно тех проблем, которые стоят в Украинском Православии, а также услышать от самого Патриарха о том, что активно обсуждают в средствах массовой информации, а именно про якобы желание Святейшего Патриарха Варфоломея даровать Томос про автокефалию в ближайшее время. Встреча была долгой и откровенной, каждый говорил свое видение о ситуации в Украине и не только в ней, потому что расколы существуют не только в Украинской Православной Церкви, но и во многих Поместных Православных Церквях, и мы должны искать те пути, которые помогут вылечить раскол. Несколько раз говорилось про невозможность легализации раскола, вопрос нужно ставить о лечении. Образно говоря иногда лекарства не помогают и мы теперь находимся в поисках того, что поможет объединить наших братьев, которые долгое время находятся за церковной оградой и мы видим, что желание Константинопольского патриарха, от той Церкви, от которой мы получили крещение, — помочь в этом вопросе. Святейший Патриарх Варфоломей говорил, что он не желает вмешиваться в ситуацию, но хочет также помочь, как человек ответственный и первый между равных иерархов только Православного мира, решить очень сложный вопрос и мы видим, что такая открытость строится на том, что мы будем искать решение на базе наших каноничных правил, а не так как говорят в наших средствах массовой информации, и некоторые высокопоставленные лица про то, что якобы вопрос уже решен. Никто ещё не знает как вопрос может решиться, так как он очень сложен, но мы должны делать всё для того, чтобы наши братья и соотечественники, которые находятся в расколе, вернулись в лоно Православной Церкви".

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