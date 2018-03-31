Министерство иностранных дел РФ направило Великобритании ноту с 14 вопросами по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает со ссылкой на Эхо Москвы.

Первый вопрос касается отказа в праве консульского доступа к отравленным в Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери. Второй - об антидотах, которые медики дали пострадавшим.

Следующие несколько вопросов касаются привлечения Франции к расследованию отравления.

Москва также требует ответа на вопросы о, якобы, "российском происхождении" нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Скрипали.

4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще более двух десятков стран - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов. Москва отреагировала, также выслав дипломатов.

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