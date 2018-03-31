В Великобритании зафиксировали три заболевания гонореей, которую не могут вылечить существующими препаратами.

Болезнь мутировала и стала устойчивой к лекарственным средствам, сообщает Великобритании, передает со ссылкой на .

В ведомстве отмечают, что один британец был заражен в результате близости с жительницей Юго-Восточной Азии. Два других пациента сейчас находятся в больницах графства Уэст-Мидлендс. Это первые случаи устойчивости гонореи к азитромицину и цефтриаксону, которыми раньше лечили инфекцию. Однако врачи предполагали, что когда-то это произойдет и предупреждали об этом.

Работники министерстве здравоохранения уже обнаружили партнеров инфицированных пациентов, чтобы не допустить распространения видоизмененной гонореи. Эксперты говорят, что появление этого нового штамма гонореи с высокой устойчивостью вызывает серьезное опасение.

Массовое инфекционное заболевание учеников произошло в одной из школ Боровского района Харьковской области. В больницу попали 44 ребенка.

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