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СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, выдворенным из США за причастность к разведслужбам
31.03.2018 20:10

СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, выдворенным из США за причастность к разведслужбам

СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, выдворенным из США за причастность к разведслужбам

      Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, которые были выдворены из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб РФ, их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата, сообщают в пресс-службе СБУ.

      "Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта", - говорится в сообщении.

      Как сообщалось ранее, 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которые были выдворены из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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