Запрет Службы безопасности Украины касается 48 россиян из посольства РФ в США и 12 – из работавших в структурах ООН в Нью-Йорке. СБУ уже объявляла российских дипломатов персонами нон грата Фото: ЕРА "Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата. Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта", – уточнили в СБУ. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2102099756686685 Президент США Дональд Трамп 26 марта дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС Соединенных Штатов.Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, которых 4 марта госпитализировали с симптомами отравления.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 27 марта СБУ запретила въезд в Украину 23-м российским дипломатам, высланным из Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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