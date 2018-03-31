|СБУ запретила въезд в Украину 60 российским дипломатам, высланным из США
|31.03.2018 20:15
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https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2102099756686685
Президент США Дональд Трамп 26 марта дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС Соединенных Штатов.Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, которых 4 марта госпитализировали с симптомами отравления.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 27 марта СБУ запретила въезд в Украину 23-м российским дипломатам, высланным из Великобритании.
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