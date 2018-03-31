|СМИ: военная разведка Сирии в Восточной Гуте задержала офицеров НАТО
|31.03.2018 20:15
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В Сирии в Восточной Гуте сотрудники военной разведки Сирии задержали офицеров Североатлантического альянса. Об этом пишет Dimpe News, ссылаясь на свои источники.
Как сообщает издание, в результате проведенной операции сирийская военная разведка смогла поймать целую группу военных специалистов из США, Франции и Великобритании.
Как сообщается, группа военных НАТО руководила террористическими группировками, которые проводили операции в регионе и прятались в Восточной Гуте в тоннеле.
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