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АТО: от полуночи сепаратисты пять раз обстреляли позиции ВСУ
31.03.2018 20:16
АТО: от полуночи сепаратисты пять раз обстреляли позиции ВСУ
Вследствие обстрелов ни один украинский военный не пострадал
По информации штаба АТО, с начала суток 31 марта боевики пять раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе.
АТО: от полуночи сепаратисты пять раз обстреляли позиции ВСУ Фото: viysko.com.ua
"С начала суток, установленный 30 марта режим полного прекращения огня на период Пасхальных праздников, боевиками российско-оккупационных войск не придерживался в полной мере. По состоянию на 18.00 зафиксировано 5 обстрелов опорных пунктов сил АТО ... В результате вражеского огня ни один защитник Украине не пострадал" , - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.
 
На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики трижды вели огонь по позициям украинской армии в районе Водяного. Также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты дважды обстреляли защитников Павлополь.
 
На Луганском направлении от начала суток сохраняется тишина.
 
"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО. Наши военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия перемирия", - подытожили в штабе.
 
Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано 32 обстрелы со стороны боевиков, один украинский военный погиб.
  • Сутки в АТО: 32 обстрелы, погиб один украинский военный

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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