Вследствие обстрелов ни один украинский военный не пострадал

"С начала суток, установленный 30 марта режим полного прекращения огня на период Пасхальных праздников, боевиками российско-оккупационных войск не придерживался в полной мере. По состоянию на 18.00 зафиксировано 5 обстрелов опорных пунктов сил АТО ... В результате вражеского огня ни один защитник Украине не пострадал" , - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики трижды вели огонь по позициям украинской армии в районе Водяного. Также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты дважды обстреляли защитников Павлополь.

На Луганском направлении от начала суток сохраняется тишина.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО. Наши военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия перемирия", - подытожили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано 32 обстрелы со стороны боевиков, один украинский военный погиб.