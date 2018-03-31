В Швейцарии действуют жестокие правила и высокие цены на утилизацию бытовых отходов, чтобы сэкономить граждане придумали интересный способ.

Теперь швейцарцы стараются вывозить мусор в соседнюю Францию, передает со ссылкой на .

Вывозить отходы в соседнюю страну дешевле чем утилизировать их в Швейцарии, ведь разовое выбрасывание мусора обходится в 2 швейцарских франка (около 55 гривен). Таможенники пропускного пункта Франш-Конте сообщили, что за прошлый год было задержано 140 швейцарцев, которые пытались переправить мусорные мешки во Францию. Всем правонарушителям выписали штраф на 150 евро, один из них установили по документах, которые швейцарец потерял, выбрасывая мусор. Французские таможенники предотвратили ввозимых в страну около 10 тонн мусора.

Жителям города Волоколамска Московской области выдали первую партию респираторов и масок из-за выброса в воздух метана на мусорном полигоне "ядровой" сегодня. Также начал действовать режим повышенной готовности.

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