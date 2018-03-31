|Работника СБУ за смертельное ДТП приговорили к трем годам тюрьмы
|31.03.2018 20:24
|
В 2015 году он в состоянии алкогольного опьянения на высокой скорости столкнулся с электроопорой, в результате чего пассажир в его авто погибОболонский районный суд Киева признал виновным сотрудника Службы безопасности Украины в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Фото: Getty Images
Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, нарушителю назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
В октябре 2015 году сотрудник СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки BMW X5, двигаясь на опасном скорости.
"Не учтя дорожную обстановку, он совершил выезд на клумбу и допустил столкновение с электроопорой, в результате чего пассажир этого транспортного средства получил тяжелые телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.
Часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без этого.
Напомним, во вторник, 20 марта, в Запорожской области полицейский на своем автомобиле насмерть сбил пешехода.
Поделитесь статьей с друзьями