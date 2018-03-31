В 2015 году он в состоянии алкогольного опьянения на высокой скорости столкнулся с электроопорой, в результате чего пассажир в его авто погиб

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, нарушителю назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

В октябре 2015 году сотрудник СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки BMW X5, двигаясь на опасном скорости.

"Не учтя дорожную обстановку, он совершил выезд на клумбу и допустил столкновение с электроопорой, в результате чего пассажир этого транспортного средства получил тяжелые телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.

Часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без этого.

Напомним, во вторник, 20 марта, в Запорожской области полицейский на своем автомобиле насмерть сбил пешехода.