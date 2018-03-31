|Нічого собі! Катя Осадча поговорила з Періс Хілтон (ФОТО)
|31.03.2018 20:31
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Відома телеведуча Катя Осадча, звісно ж, не могла пропустити таку подію, як приїзд до Львова світської левиці Періс Хілтон, яка напередодні прибула до міста Лева, щоб відкрити оновлений готель.
Катя, яка днями відпочивала з Юрієм Горбуновим у Гамбурзі, похвалилася світлиною з Періс та її нареченим Крісом Зілка, який, до слова, має українське коріння. Інтерв'ю вже зовсім скоро шанувлаьники зможуть побачити у "Світському житті".
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