К вечеру третьего дня она появилась в полицию и утверждала, что вышла на 10 минут в магазин

Как рассказывают в полиции Донецкой области, на линию 102 поступило сообщение о том, что на третьем этаже высотки дети с балкона зовут на помощь.

По вызову прибыли мобильная группа "Полина", которая работает в Левобережном районе Мариуполя и реагирует на все факты насилия в семье, патрульные полицейские и социальная служба по делам детей.

"Было установлено, что две девушки 8 и 3 лет и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире. Дети не могли открыть дверь, следовательно на подмогу были вызваны Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь", - сообщают правоохранители.

По словам старшей из девушек, мать ушла из дома три ночи назад, дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике. 8-летний ребенок самостоятельно хлопотала на кухне и заботилась о самых маленьких. Когда пища закончилась, голодные, они начали звать на помощь.

Детей доставили в медицинское учреждение Мариуполя.

27-летняя мать появилась в Левобережном отделении полиции вечером третьего дня и настаивала на том, что не покидала детей, а вышла на 10 минут в магазин. О том, что случилось, узнала от соседей.

"Сейчас выясняются полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях" Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей ". Дети будут находиться в медицинском учреждении до принятия решения компетентных служб Левобережной районной администрации", - отметили в полиции.

Фото: police.dn.ua

Фото: police.dn.ua

Фото: police.dn.ua

Напомним, трое малолетних детей погибли в огне в Кировоградской области: мать оставила их одних дома.