|В Мариуполе мать закрыла трех маленьких детей и "пошла в магазин" на трое суток
|31.03.2018 20:32
|
К вечеру третьего дня она появилась в полицию и утверждала, что вышла на 10 минут в магазинВ Мариуполе мать закрыла в квартире и оставила без присмотра на трое суток своих детей - девочек 8 и 3 лет, а также 11-месячного мальчика.
Фото: police.dn.ua
Как рассказывают в полиции Донецкой области, на линию 102 поступило сообщение о том, что на третьем этаже высотки дети с балкона зовут на помощь.
По вызову прибыли мобильная группа "Полина", которая работает в Левобережном районе Мариуполя и реагирует на все факты насилия в семье, патрульные полицейские и социальная служба по делам детей.
"Было установлено, что две девушки 8 и 3 лет и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире. Дети не могли открыть дверь, следовательно на подмогу были вызваны Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь", - сообщают правоохранители.
По словам старшей из девушек, мать ушла из дома три ночи назад, дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике. 8-летний ребенок самостоятельно хлопотала на кухне и заботилась о самых маленьких. Когда пища закончилась, голодные, они начали звать на помощь.
Детей доставили в медицинское учреждение Мариуполя.
27-летняя мать появилась в Левобережном отделении полиции вечером третьего дня и настаивала на том, что не покидала детей, а вышла на 10 минут в магазин. О том, что случилось, узнала от соседей.
"Сейчас выясняются полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях" Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей ". Дети будут находиться в медицинском учреждении до принятия решения компетентных служб Левобережной районной администрации", - отметили в полиции.
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
Напомним, трое малолетних детей погибли в огне в Кировоградской области: мать оставила их одних дома.
Поделитесь статьей с друзьями