К такому неутешительному выводу пришли аналитики рейтингового агентства Moody’s.



Фото: Ron Sachs ZUMAPRESS.com Globallookpress

Рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг детища Илона Маска до уровня В3 с негативным прогнозом. По предварительным расчетам, деньги на счетах Tesla Motors иссякнут уже к концу этого года, сообщает РИА Новости. Ситуацию усугубило объявление об отзыве 120 тысяч автомобилей Tesla из-за проблем с рулевым управлением – его детали ржавеют, не выдерживая условий эксплуатации в самых обычных странах. На этом фоне рейтинг последнего выпуска «тесловских» облигаций опущен до уровня Саа1, который на сленге биржевых маклеров называется мусорным.

«Рейтинги Tesla отражают серьезные недостатки в плане скорости производства электромобилей марки Model 3, а также проблемы с ликвидностью из-за большого негативного денежного потока и приближающихся выплат по долгам», - объясняет позицию Moody’s аналитик Брюс Кларк. Иными словами – предприятие Маска выпускает слишком мало машин, чтобы остаться на плаву, но тратит слишком много денег.

Ситуацию на короткое время выправил , однако о том полете уже подзабыли. Зато вспомнили прошлогоднюю статью в британской The Guardian об ужасающих условиях труда на фабрике Tesla. Рабочих буквально заставляют работать сверхурочно, чтобы выполнить план по выпуску электромобилей, так что обмороки на производстве Маска – обычное дело.

Общий вывод аналитиков неутешителен: деньги, которые прожигает Маск, заемные. И их каким-то образом придется возвращать. Возможно, за счет инвестиций в SpaceX.

Дмитрий Семенов

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