В отопительный сезон закроют, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура будет держатся не ниже 8 ° С, передает со ссылкой на .

"Мы видим, какая затяжная зима этого года - весь март довольно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона ", - сообщает мэр .

Дома, которые имеют частные котельные, с прекращением теплоснабжения определяются сами - при условии согласия всех жильцов.

Киевский городской председатель обнародовал свои доходы за 2017 год. Оказалось, что мэр получает 15 550 грн зарплаты в месяц.

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