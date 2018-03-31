Ничего хорошего в РФ, где президентом снова стал Владимир Путин, не произойдет, считает российский поэт Андрей Орлов (Орлуша). Орлуша: Я не пессимист, а оптимист Фото: Андрей Орлов / Facebook "Нас ждет слово из шести букв, которое не приветствуется в украинском русскоязычном сегменте Интернета, но рифмуется с фамилией российского вице-премьера Голодец (Ольга Голодец. – ). Первая буква – как первая буква фамилии президента РФ. Со второй буквы начинается самая распространенная русская фамилия. С третьей буквы начинается слово "знания", а три последние буквы – такие же, как три последних буквы в фамилии Голодец", – сказал он.По словам Орлуши, у России в этом смысле "никаких шансов"."Все просто. Не надо надеяться. Здесь, в ближайшее время, ничего хорошего не произойдет. Могут быть сняты кем-то хорошие фильмы, могут быть кем-то написаны хорошие книги или хорошие стихи, но все это будет при очень плохом движении в очень плохое место. При этом я не пессимист, а оптимист", – отметил поэт.Он считает, что все происходящее в РФ закономерно."То есть то, что происходило в последние 10 или 100 лет, показывает, что временное выпрыгивание этой территории в сторону свободы – случайность. Это как поездка на дачу, где можно подышать свежим воздухом, а потом снова вернуться обратно в прокуренную комнату пить самогон", – заявил Орлуша.По данным Центризбиркома России, на выборах президента РФ 18 марта Путина поддержало 76,69% избирателей. На втором месте Павел Грудинин (КПРФ) – 11,77% голосов, на третьем – Владимир Жириновский (ЛДПР) с 5,65%. Ксению Собчак поддержали 1,68% избирателей, Григория Явлинского – 1,05%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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