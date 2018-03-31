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Орлуша о новом президентстве Путина: Нас ждет слово из шести букв, которое рифмуется с фамилией Голодец
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31.03.2018 20:39
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Ничего хорошего в РФ, где президентом снова стал Владимир Путин, не
произойдет, считает российский поэт Андрей Орлов (Орлуша). Орлуша:
Я не пессимист, а оптимист Фото: Андрей Орлов / Facebook "Нас
ждет слово из шести букв, которое не приветствуется в украинском
русскоязычном сегменте Интернета, но рифмуется с фамилией
российского вице-премьера Голодец (Ольга Голодец. –
). Первая буква – как первая буква фамилии президента РФ. Со
второй буквы начинается самая распространенная русская фамилия. С
третьей буквы начинается слово "знания", а три последние
буквы – такие же, как три последних буквы в фамилии
Голодец", – сказал он.По словам Орлуши, у России в этом смысле
"никаких шансов"."Все просто. Не надо надеяться. Здесь, в ближайшее
время, ничего хорошего не произойдет. Могут быть сняты кем-то
хорошие фильмы, могут быть кем-то написаны хорошие книги или
хорошие стихи, но все это будет при очень плохом движении в очень
плохое место. При этом я не пессимист, а оптимист", – отметил
поэт.Он считает, что все происходящее в РФ закономерно."То есть то,
что происходило в последние 10 или 100 лет, показывает, что
временное выпрыгивание этой территории в сторону свободы –
случайность. Это как поездка на дачу, где можно подышать свежим
воздухом, а потом снова вернуться обратно в прокуренную комнату
пить самогон", – заявил Орлуша.По данным Центризбиркома
России, на выборах президента РФ 18 марта Путина поддержало 76,69%
избирателей. На втором месте Павел Грудинин
(КПРФ) – 11,77% голосов, на третьем – Владимир
Жириновский (ЛДПР) с 5,65%. Ксению Собчак поддержали 1,68%
избирателей, Григория Явлинского – 1,05%. Борис Титов, Максим
Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов.
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