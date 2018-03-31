|Арнольду Шварценеггеру заменили сердечный клапан
|31.03.2018 20:40
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По словам представителя актера, его состояние стабильноеАмериканский киноактер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер 30 марта перенес операцию на сердце.
Фото: gettyimages.com
70-летнему актеру и политику заменили легочный клапан, с которым он жил с 1997 года.
Операция прошла успешно.
По утверждению пресс-секретаря Шварценеггера, первыми его словами после наркоза были "I'm back" ( "Я вернулся").
Представитель актера также заявил, что процедура была плановой и проводилась с помощью катетера. Сначала сообщалось, что это была экстренная операция на открытом сердце.
"I'll be back" ( "Я вернусь") - культовая фраза, которую герой Арнольда Шварценеггера говорил в серии фильмов "Терминатор" (и которую актер пародировал во многих других фильмах). В фильме "Терминатор 3: Восстание машин" он сказал "I'm back" ( "Я вернулся").
Напомним, португальский певец, 27-летний Сальвадор Собрал, который победил на песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве, успешно перенес операцию по пересадке сердца.
В Британии впервые провели операцию по пересадке сердца младенцу.
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