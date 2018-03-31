|В Британии в последний путь проводили Стивена Хокинга
|31.03.2018 20:44
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На территории Кембриджа в Великобритании в субботу, 31 марта, прошла церемония прощания с английским физиком-теоретиком, космологом, писателем Стивеном Хокингом, который умер полмесяца тому назад. Фотоотчет с церемонии представило издание AP.
По информации издания, церемонию прощания посетили около 500 человек, в числе которых оказался основатель и глава SpaceX Илон Маск, астроном Мартин Джон Рис и другие, не менее известные личности.
Вопреки тому, что на протяжении своей жизни Хокинг нес идею атеизма, близкие ученого решили все-таки устроить церемонию. Служение прошло в церкви священный Марии, которая неподалеку колледжа Гонвилл и Коз, в котором профессор работал на протяжении 50 лет.
Как сообщал svodka.net ранее,13 марта известный во всем мире ученый Стивен Хокинг скончался на 76-м году жизни. О смерти великого физика заявили его дети - Люси, Роберт и Тим Хокинги.
Позже стало известно, что прах английского физика-теоретика, космолога, директора по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета Стивена Хокинга похоронят в пантеоне Вестминстерского аббатства, неподалеку могил Исаака Ньютона, а также Чарльза Дарвина.
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