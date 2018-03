На территории Кембриджа в Великобритании в субботу, 31 марта, прошла церемония прощания с английским физиком-теоретиком, космологом, писателем Стивеном Хокингом, который умер полмесяца тому назад. Фотоотчет с церемонии представило издание AP .

По информации издания, церемонию прощания посетили около 500 человек, в числе которых оказался основатель и глава SpaceX Илон Маск, астроном Мартин Джон Рис и другие, не менее известные личности.

Вопреки тому, что на протяжении своей жизни Хокинг нес идею атеизма, близкие ученого решили все-таки устроить церемонию. Служение прошло в церкви священный Марии, которая неподалеку колледжа Гонвилл и Коз, в котором профессор работал на протяжении 50 лет.

Как сообщал svodka.net ранее,13 марта известный во всем мире ученый Стивен Хокинг скончался на 76-м году жизни. О смерти великого физика заявили его дети - Люси, Роберт и Тим Хокинги.

Mourners line the street and applaud as Stephen Hawking enters St Mary’s Church in Cambridge. Via @HaskanKaya pic.twitter.com/6EJgttdij3