Заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова задекларировала 300 тыс. долл. и 5 тыс. евро наличными. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает

Наряду с этим, у Рожковой есть три банковских счета: в Платинум Банке - 182 гривны и почти 1,6 тыс. долл., в Ощадбанке - 125,2 тыс. грн.

Большую часть дохода Рожковой составляет ее зарплата - 2,2 млн грн.

Также в 2016 году заместитель председателя НБУ купила часы OMEGA за 228 тыс. грн и часы Antoine Preziuso (стоимость не указана), в 2017-м - часы Chopard за 145 тыс. грн.

Также Рожкова задекларировала наличными 300 тыс. долларов и 5 тыс. евро (было 342,6 тыс. долларов и 3 тыс. евро).

Напомним, и.о. главы Минздрава Супрун держит на пенсионном счете более 555 тыс. долларов.

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