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В Мариуполе женщина оставила троих детей на три дня закрытыми в квартире – полиция
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31.03.2018 20:47
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Две девочки восьми и трех лет и 11-месячный мальчик были брошены
матерью и закрыты в квартире в Мариуполе Донецкой области,
рассказали в областной полиции. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Женщина оставила троих детей без присмотра Фото:
police.dn.ua Полицию вызвали соседи, которые услышали, как на
третьем этаже дети звали на помощь. "Две девочки восьми и трех
лет и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в
квартире... По словам старшей девочки, мать ушла из дому три ночи
назад, дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу,
которые женщина оставила в холодильнике. Восьмилетний ребенок
самостоятельно хлопотал на кухне и заботился о самых маленьких.
Когда пища закончилась, голодные, они начали звать на
помощь", – рассказали в полиции.Детей направили в
медучреждение Мариуполя.27-летняя женщина явилась в полицию вечером
того же дня и настаивала, что не бросала детей, а вышла в магазин
на 10 минут. О том, что детей забрали, она узнала от соседей.Сейчас
решается вопрос о привлечении женщины к административной
ответственности по ст.184 Кодекса Украины об административных
правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их
заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
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