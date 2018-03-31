Две девочки восьми и трех лет и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире в Мариуполе Донецкой области, рассказали в областной полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Женщина оставила троих детей без присмотра Фото: police.dn.ua Полицию вызвали соседи, которые услышали, как на третьем этаже дети звали на помощь. "Две девочки восьми и трех лет и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире... По словам старшей девочки, мать ушла из дому три ночи назад, дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике. Восьмилетний ребенок самостоятельно хлопотал на кухне и заботился о самых маленьких. Когда пища закончилась, голодные, они начали звать на помощь", – рассказали в полиции.Детей направили в медучреждение Мариуполя.27-летняя женщина явилась в полицию вечером того же дня и настаивала, что не бросала детей, а вышла в магазин на 10 минут. О том, что детей забрали, она узнала от соседей.Сейчас решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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