|В Британии прощались со Стивеном Хокингом - ФОТО
|31.03.2018 20:48
|
Несмотря на то, что Хокинг был атеистом, его родные решили провести традиционную церковную церемониюВ английском Кембридже провели церемонию прощания с ученым, физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, который умер 14 марта.
Фото: twitter.com/DailyMirror
Как сообщает BBC, попрощаться с ученым пришли поклонники, коллеги, друзья и родные.
Несмотря на то, что Хокинг был атеистом, его родные решили провести традиционную церковную церемонию - служение в церкви священный Марии, неподалеку колледжа Гонвилл и Киз, где работал профессор.
Фото: gettyimages.com
Фото: reuters.com
Одним из первых на церемонию прибыл актер Эдди Редмэйн, сыгравший Хокинга в биографическом фильме "Теория всего", а также его коллеги.
Фото: paimages.co.uk
Близкие Хокинга, в частности его трое детей Люси, Роберт и Тим, следовали за катафалком с гробом профессора. Когда автомобиль подъехал к церкви, его встретили аплодисментами. Колокола храма зазвонили 76 раз - столько лет прожил Стивен Хокинг.
Фото: bbc.com
Фото: bbc.com
Фото: bbc.com
Фото: bbc.com
Фото: bbc.com
По его гроб положили композицию из белых лилий, символизирующий вселенную, и белых роз, символизирующих полярную звезду.
Фото: paimages.co.uk
Прах ученого похоронят 15 июня в Вестминстерском аббатстве рядом с могилой Исаака Ньютона и близко от Чарльза Дарвина.
Фото: bbc.com
Напомним, Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 на 77 году жизни.