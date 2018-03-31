Несмотря на то, что Хокинг был атеистом, его родные решили провести традиционную церковную церемонию

Как сообщает BBC, попрощаться с ученым пришли поклонники, коллеги, друзья и родные.

Несмотря на то, что Хокинг был атеистом, его родные решили провести традиционную церковную церемонию - служение в церкви священный Марии, неподалеку колледжа Гонвилл и Киз, где работал профессор.

Фото: gettyimages.com

Фото: reuters.com

Одним из первых на церемонию прибыл актер Эдди Редмэйн, сыгравший Хокинга в биографическом фильме "Теория всего", а также его коллеги.

Фото: paimages.co.uk

Близкие Хокинга, в частности его трое детей Люси, Роберт и Тим, следовали за катафалком с гробом профессора. Когда автомобиль подъехал к церкви, его встретили аплодисментами. Колокола храма зазвонили 76 раз - столько лет прожил Стивен Хокинг.

Фото: bbc.com

Фото: bbc.com

Фото: bbc.com

Фото: bbc.com

Фото: bbc.com

По его гроб положили композицию из белых лилий, символизирующий вселенную, и белых роз, символизирующих полярную звезду.

Фото: paimages.co.uk

Прах ученого похоронят 15 июня в Вестминстерском аббатстве рядом с могилой Исаака Ньютона и близко от Чарльза Дарвина.

Фото: bbc.com

Напомним, Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 на 77 году жизни.