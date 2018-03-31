Владимир Путин сегодня ответил на вызовы своих западных критиков, продемонстрировав ужасающий пробный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Видеозапись русского Министерства обороны показывает «непобедимое» гиперзвуковое оружие, появившееся из подземной стартовой шахты на космодроме Плесецк на севере России.

Ракета видна менее чем секунду, когда она зависает над стартовой шахтой, после чего ускользает в облаке белого дыма.

Официальные лица США все чаще начинают выражать озабоченность в связи с потенциальной угрозой со стороны гиперзвукового оружия – боевыми блоками, которые летят к цели в пять раз быстрее, чем скорость звука.

Испытания русской МБР начались в декабре прошлого года, говорят московские чиновники. Таким образом, новый 23-х секундный ролик показывает второе испытание этой ракеты.

«Сармат» имеет скорость 20 Махов и несет полезную нагрузку около десяти тонн, то есть он может доставить 24 боевых блока, новых русских гиперзвуковых боеголовок «Авангард».

«Этот новый тест на космодроме Плесецк подтвердил характеристики ракеты-носителя на этапах до запуска и начального полета», – говорится в заявлении Министерства обороны, опубликованном в газете «Красная Звезда».

В своем ежегодном выступлении перед Парламентом страны Путин сказал, что Россия уже начала активно тестировать «Сармат», классифицируемый NATO как SS-X-32 SNOWFLAKE.

Ожидается, что «Сармат» заступит на боевое дежурство в 2021 году, в подразделение стратегических ракетных войск в Ужуре.

По словам Виктора Бондарева, председателя Комитета по обороне и безопасности Сената России и до недавнего времени командующего воздушными силами страны, для того, чтобы перехватить «Сармат», потребуется, по меньшей мере, 500 американских ракет ПРО.

«Это заключение западных экспертов», – говорит Бондарев.

После того, как Путин хвастался «Сарматом», западные эксперты выразили скептицизм относительно того, насколько близко Москва к оперативному применению этой ракеты.

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