Министр информационной политики призывает студентов участвовать в жизни страны

Об этом он заявил во время встречи со студентами из всех регионов Украины, которые входят в Студенческого совета при министерстве, сообщает "Укринформ".

"Во время разговора выяснялось, как видят студенты решения неотложных вопросов в Украине, и готова молодежь брать ответственность за те или иные свои решения", - говорится в сообщении.

Министр информационной политики посоветовал студентам:

"Если знаешь как сделать, становись рядом, и сделай. Если ты хочешь что-то изменить в Украине, то ты должен быть готов брать ответственность за эти решения".

Студенты в рамках встречи, между прочего, обсудили вопросы популяризации между молодежи украинского языка, отмечает информагентство.

Напомним, Министерство информационной политики Украины подготовило новый перечень сайтов, которые ведомство предлагает запретить в стране.