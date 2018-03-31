|Стець призвал украинских студентов действовать, а не критиковать
|31.03.2018 20:56
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Министр информационной политики призывает студентов участвовать в жизни страныМинистр информполитики Юрий Стець призвал студентов активно участвовать в жизни страны, а не ограничиваться только критическими заявлениями.
Фото: ukrinform.com
Об этом он заявил во время встречи со студентами из всех регионов Украины, которые входят в Студенческого совета при министерстве, сообщает "Укринформ".
"Во время разговора выяснялось, как видят студенты решения неотложных вопросов в Украине, и готова молодежь брать ответственность за те или иные свои решения", - говорится в сообщении.
Министр информационной политики посоветовал студентам:
"Если знаешь как сделать, становись рядом, и сделай. Если ты хочешь что-то изменить в Украине, то ты должен быть готов брать ответственность за эти решения".
Студенты в рамках встречи, между прочего, обсудили вопросы популяризации между молодежи украинского языка, отмечает информагентство.
Напомним, Министерство информационной политики Украины подготовило новый перечень сайтов, которые ведомство предлагает запретить в стране.
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