В "Нацкорпуси" заявили, что выступают за традиционные семейные ценности и считают такие тренинги "угрозой для нормальной семьи и здоровой нации"

Как рассказала председатель TERGO Елена Глоба, националисты ворвались в помещение, где проходило мероприятие, порвали материалы организаторов, забирали телефоны у участников семинара.

"Примерно 15 человек ворвались утром, в начале тренинга. Мы позвонили в полицию. Пока ехала полиция, они успели порвать материалы - наши сертификаты, которые мы выдаем участникам, блокноты для заметок, вели себя грубо, отбирали телефоны, потому что активисты пытались их снять. Полиция вывела этих скандалистов", - рассказала Глоба" Общественному радио ".

Организаторы написали заявление в полицию.

Тренинг "Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества" был запланирован на пятницу и субботу. 18 психологам рассказывали о проблемах толерантности и инклюзии, тренерка имела учить психологов работать с представителями ЛГБТ-сообщества, рассказала Глоба.

Две представительницы "Нацкорусу" вчера приняли участие в семинаре, рассказал представитель партии в Полтавской области Станислав Пеев.

"Исходя из того, что они рассказали, мы поняли, что сегодня нам надо туда прогуляться. Максимум пригласили всех, кого знаем. Исходя из того, что там были две активистки ЛГБТ-сообщества, также сегодня планировался приезд еще нескольких из Киева, мы все же решили туда пройтись, чтобы на второй день такого не было", - рассказал представитель" Нацкорпусу ".

На вопрос, повредили националисты материалы, Пеев ответил: "Что-то вроде того было".

"О порванных материалов, там был не один десяток людей, ответственность за них не беру. Некоторые участники могли это делать и делали. Были люди, которые разбросали на пол агитматериалы", - отметил Пеев.

По его словам, полиция записала номера телефонов и имена националистов и операторов, которые снимали набег.

Напомним, в феврале в харьковской магазине "Е" сорвали лекцию-дискуссию о ЛГБТ-движение в Украине и мире.