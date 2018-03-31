Американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон в возрасте 37 лет уже активно готовится к церемонии бракосочетания с 32-летней звездой Крисом Зилкой. О новых деталях свадьбы, которые стали известны пару дней тому назад, сообщил собственный источник издания Life & Style .

Информацию о месте и дате проведения церемонии случайно рассказал жених во время вечеринки в Лос-Анджелесе, посвященной запуску новой коллекции одежды, дизайнером которой стала сестра Пэрис. По словам Криса, свадьба влюбленных запланирована на 11 ноября 2018 года.

О том, где пройдет мероприятие также рассказал актер. По его словам, Пэрис выбрала для венчания Church of the Good Shepherd, расположенную в Беверли Хиллз. Эта церковь очень дорога для девушки, так как именно в ней состоялось брак родителей невесты - Рика и Кэти Хилтон.

Как сообщал svodka.net, Пэрис Хилтон приземлилась в международном аэропорту "Львов". Она прилетела по приглашению одной из реконструированных гостиниц города для торжественного открытия. Снимок Львова, сделанный из балкона высотки, Хилтон подписала с восхищением.

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