Tesla Model S с момента появления стала электромобилем, что имеет самый длинный пробег на одном заряде. Машина отличается от других оригинальными дизайнерскими решениями, отсуствиемю выступающих ручек и кнопок в салоне, передает со ссылкой на .

"Это лишь одна сторона медали. Строение кузова электромобиля и его ходовой части также нетипичное для современного автопрома. Машину проектировали совсем с другим подходом", - говорит специалист сервиса Electrocars Андрей Мельниченко.

Он выделил 5 особенностей в строении Tesla Model S.

Кузов с алюминия и склеенные детали

К такому решению прибегли, чтобы сделать машину как можно легче. Чтобы детали были прочными, они имеют много ребер жесткости. Интересно, что соединенные между собой не точечной сваркой, а другими типами соединения - клеем, заклепками и креплениями.

"Способ сообщения зависит от части машины, нагрузки на детали и ее контакта с влагой. В районе скрепления многих деталей нанесен клей. Затем эти два элемента сжимают специальным прессом и еще заклепуют. Такое соединение не только прочное, но и не накапливает влаги", - говорит Андрей Мельниченко.

Model S имеет раму и оснащен задним приводом

Электромобиль Tesla Model S построен на алюминиевой раме, подобно "американской классики". Благодаря этому у него большой запас прочности для того, чтобы выдержать лобовой удар. К раме прикреплен электродвигатель, также в нее встроены аккумуляторные блоки.

"Американцы давно ездят на рамных заднеприводных машинах. Model S также построена по этому принципу. Такая конструкция электромобиля обеспечивает его высокую ремонтопригодность. Большинство современных производителей делают легковушки таким образом, чтобы в них не погиб человек. Tesla Model S сделана с расчетом спасти и основные узлы машины ", - говорит специалист.

Собран вручную

Многие детали, которые в других машинах ставят автоматизировано, на Tesla монтируют люди.

"Это заметно по разным обозначениями маркерами на деталях, щедрым намазыванием герметика в корпусе редуктора. Все пистоны и стяжки вручную поставлены", - говорит Андрей.

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Ходовую делают с запасом прочности

"Если посмотреть на передние стаканы кузова, то они вылиты из алюминия. Практически не деформируются. Относительно деталей ходовой, то они сделаны таким образом, что их не нужно менять узлами. Достаточно снять и поставить конкретный изношенный элемент. Большинство производителей не идут таким путем" , - говорит специалист.

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Тормозные накладки могут служить более 200 тыс. км. Они медленно стираются, потому что владельцы машин часто снижают скорость сбросом ноги с педали газа, используя режим рекуперации. Во время этого заряжаются аккумуляторы.

Компьютер машины получает обновления через интернет

Автомобиль присоединен к интернету через СИМ-карту. Для него довольно сигнала 2 G. Из сети получает обновления. Информация о машине поступает на сайт производителя.

"В случае угона электромобиля, его, как мобильный телефон, можно заблокировать через официальный сайт. Тогда угонщик не сможет им передвигаться. Машина превратится в бескорыстную груду металла", - объясняет специалист сервиса Electrocars Андрей Мельниченко.

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