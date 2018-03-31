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В Британии завили, что проверяли российский самолет в Хитроу на наличие "вредных веществ"
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31.03.2018 21:11
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Проверка российского самолета в лондонском аэропорту Хитроу была
направлена на защиту граждан Великобритании от организованной
преступности и попыток провезти в страну "вредные вещества", такие
как наркотики, оружие и другое, отметил министр безопасности
Великобритании Бен Уоллес. Самолет "Аэрофлота" в Хитроу осматривали
30 марта Фото: EPA Он отметил, что проверка направлена на защиту
граждан Великобритании от организованной преступности и попыток
провезти в страну "вредные вещества", такие как наркотики, оружие и
другое.По словам министра, после проверки самолету разрешили
полет.30 марта агентство "Интерфакс" со ссылкой на
источник сообщило, что полиция Лондона в Хитроу устроила
досмотр прибывшего из Москвы самолета.31 марта в британском
министерстве иностранных дел подтвердили "Русской службе
BBC" факт досмотра самолета Airbus А-321 авиакомпании
"Аэрофлот", прибывшего регулярным рейсом в лондонский аэропорт
Хитроу.Во время досмотра прибывшего в Лондон из Москвы самолета
"Аэрофлота" британские власти в течение 10 минут искали
запрещенные предметы, заявил капитан российского
самолета Виталий Митрофанов.Спикер министерства иностранных
дел РФ Мария Захарова заявила, что обыск российского самолета в
Британии мог быть произведен ради "неких
манипуляций". Российское посольство в Великобритании
также направило британской стороне ноту с требованием
разъяснить причины досмотра.
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