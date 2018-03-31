Из-за инцидента в столице ввели в действие план "перехват"

Как рассказали в Отделе коммуникации полиции Киева со ссылкой на свидетелей, на проспекте Глушкова через первоочередность проезда между двумя водителями возник конфликт.

"В результате оба применили оружие. В 16:20 в столице введен в действие план" перехват ". Правоохранители разыскивают автомобили белый" Мерседес Бенц Спринтер "и темный" Сузуки Гранд Витара ": по словам очевидцев, водители этих машин устроили стрельбу. В их поиски ориентированы все наряды. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Также правоохранители общаются со свидетелями. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции", - отметили правоохранители.

Напомним, в Харькове вечером 29 марта близко одного из ресторанов произошла стрельба, в результате которой получили ранения двое мужчин. Один из раненых впоследствии скончался в больнице.