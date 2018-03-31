В Киеве продолжается замена старых въездных знаков в город на новые, каждый из которых будет символизировать определенную особенность нашей столицы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев», информирует пресс-служба Киевского городского головы, информирует svodka.net.

Он напомнил, что в прошлом году установили новый знак на Бориспольском шоссе, которое ведет из аэропорта «Борисполь» в столицу.

«Каждый, кто заезжает со стороны Борисполя, может увидеть 3-метровые буквы «Киев» и силуэт защитника нашего города — Архистратига Михаила», — сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что на въезде в различные города мира расположены символы этих населенных пунктов. В частности, в Берлине — медведь, в Бремене — большая скульптура бременских музыкантов.

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«В то же время когда заезжаешь в Киев, видишь лишь небольшие таблички с надписью названия города», -.добавил Кличко.

«Поэтому мы решили установить въездные знаки с символами нашего города», — сказал мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что один из символов Киева — княгиня Ольга. Ее силуэт высотой 18 метров будет размещен на въезде в Киев с Житомирской трассы.

«Въездные знаки — это одна из визитных карточек нашего города для тех, кто приезжает автотранспортом в Киев», — отметил он.

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