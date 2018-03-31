Запрет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций

Как сообщили в пресс-службе СБУ, россиян "выдворены из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора".

"Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата. Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта", - отметили в Службе безопасности.

Напомним, 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, которых выслали из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипача и его дочери.