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60 высланным из США россиянам запрещено въезжать в Украину, - СБУ
31.03.2018 21:20
60 высланным из США россиянам запрещено въезжать в Украину, - СБУ
Запрет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций
Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ.
60 высланным из США россиянам запрещено въезжать в Украину, - СБУ Фото: unian.ua
Как сообщили в пресс-службе СБУ, россиян "выдворены из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора".
 
"Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата. Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта", - отметили в Службе безопасности.
 
Напомним, 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, которых выслали из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипача и его дочери.
  • СБУ запретила въезд в Украину 23 выдворенным из Великобритании россиянам

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